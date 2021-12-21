«На новогодней съемке»: беременная Алена Рапунцель в переливающемся платье покрасовалась с мужем на «Доме-2»

Беременная Алена Рапунцель и ее муж Илья Семин в числе других бывших участников «Дома-2» были приглашены на проект для съемки новогоднего праздника.

Здесь героям телестройки вручались призы в разных номинациях. Удостоились приза и Алена Рапунцель с Ильей Семиным.

«Сегодня мы на съемке новогодней на «Доме-2». Первые получили неожиданную номинацию — самая романтичная пара. Показали наше пребывание на проекте, наше свидание на воздушном шаре. Очень приятно и трогательно», — поделилась Алена Рапунцель в Instagram.

Она дала понять, что они с Ильей Семиным вполне могут считать и самой искренней парой. Ведь они не скрывают от общественности своих ссор и конфликтов, словом, не лакируют действительность.

«Мы не про показательную пару, если, конечно, такие бывают. Без лапши на уши. Но рядом с ним я понимаю, что люблю и любима», — поделилась Алена Рапунцель.

На «Доме-2» беременная Алена Рапунцель предстала в переливающемся платье оттенка малахита, которое подчеркнуло ее уже очень большой живот.

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