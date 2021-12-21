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«Счастливые дни»: Арзамасова с малышом на руках и с любимым мужем показала прекрасные мгновения своей семейной жизни

Звезда недавно отметила годовщину свадьбы с Ильей Авербухом.

«Счастливые дни»: Арзамасова с малышом на руках и с любимым мужем показала прекрасные мгновения своей семейной жизни
Елизавета Арзамасова. Фото: Global look press

19 декабря Елизавета Арзамасова и Илья Авербух отметили годовщину своего бракосочетания, а накануне известный фигурист отпраздновал свой день рождения. Ему исполнилось 48 лет.

Преисполненная счастьем этих праздников, актриса собрала ролик из прекрасных мгновений, которые она пережила в своей молодой семье и обнародовала его в личном блоге.

«Счастливые дни», — подписала кадры Елизавета Арзамасова.

На видео она мило укачивает сына Левушку, ходит по магазинам и весело дурачится со своим любимым мужем Ильей Авербухом.

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АрзамасоваЕлизавета АрзамасоваИлья АвербухЛиза Арзамасовановости шоу-бизнеса