«Я покраснел»: внучка Михаила Боярского с откровенным декольте смутила поклонников

Внучка Михаила Боярского смутила поклонников откровенным декольте. Екатерина опубликовала серию нескромных фото в своем Instagram. 23-летняя девушка предстала перед поклонниками в белом топе на тонких лямках, клетчатой юбке с цепями и длинных перчатках в сетку. Катя Боярская позировала демонстрируя пышную грудь, смутив многих поклонников.

«Ну какова!», «Я покраснел», «Катя, мир сойдет с ума от такой красоты», — комментируют фото поклонники девушки.

Екатерина — дочь Сергея Боярского, депутата Государственной думы, актера театра и кино, музыканта и бизнесмена. У нее есть младшая сестра Александра, которой сейчас 12 лет. В последнее время Екатерина Боярская достаточно часто размещает в социальных сетях свои откровенные фотографии, завоевывая все новых поклонников. Внучка Михаила Боярского делает первые шаги в певческой карьере. В конце ноября девушка отметила день рождения в ресторане Санкт-Петербурга.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.