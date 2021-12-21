«Твари, получите по заслугам!»: Бородина в бешенстве после жестокого избиения ее партнера по «Ледниковому периоду»

Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев находится в больнице с травмами.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина осыпала проклятиями неизвестных, которые накануне поздно вечером избили ее партнера по «Ледниковому периоду» Дмитрия Соловьева.

В сторис микроблога Ксения Бородина призналась, что шокирована произошедшим, и выразила надежду, что напавшие на фигуриста понесут адекватное наказание.

«Я в шоке! Твари! Это не люди, а животные. Дима самый безобидный парень, которого я знаю. Три человека нападают на одного. Я надеюсь, что вы получите по заслугам. Мерзость!» — эмоционально высказалась Ксения Бородина.

Ведущая «Дома-2» обратилась и к самому Дмитрию Соловьеву, пожелав ему скорейшего выздоровления.

«Димуля, держись! Все будет хорошо, ты боец», — обратилась она к своему партнеру по шоу «Ледниковый период».

Напомним, Дмитрий Соловьев получил травмы в драке у одного из клубов столицы. Там спортсмен отдыхал со своей девушкой.

О деталях потасовки рассказала пиар-менеджер олимпийского чемпиона Елена Болотова. Сейчас Соловьев находится в больнице.

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