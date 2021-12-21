Она волнует: манкая Лобода в декольтированном платье с неосязаемыми бретелями показала трепетность своего бюста

Звезда в серебристом одеянии с эффектом мерцания рассказала поклонникам, что чувствует перед Новым годом.

Светлана Лобода в личном блоге решила подвести некоторый промежуточный итог уходящего года и рассказать почитателям, что она ощущает в преддверии праздников.

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«Я люблю эту предновогоднюю суету. Люблю подводить черту под уходящим годом и с огромным волнением смотреть вперед, потому что я точно знаю, что нас ждет все самое лучшее, потому что мы этого достойны», — написала она в Instagram.

Свое послание Светлана Лобода украсила фотографией в серебристом платье с глубоким декольте, в котором не смогла скрыть свой притягательный бюст.

«Света, вы меня волнуете», «Какая красивая», «Очень красивая. Спасибо вам за такой нереально крутой год! Любим вас», «Шикарная», — восхитились эротичным образом Светланы Лободы фолловеры.

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