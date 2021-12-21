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С эффектом мерцания: Навка в модном брючном костюме с налетом шика покорила Урганта

Звезда льда предстала в заметном образе на вечернем шоу Первого канала.

С эффектом мерцания: Навка в модном брючном костюме с налетом шика покорила Урганта
Татьяна Навка. Фото: instagram.com/tatiana_navka/

Татьяна Навка пришла на шоу Первого канала «Вечерний Ургант» (покажут 21 декабря) в модном брючном костюме пижамного стиля.

«Супер!» — сказал Иван Ургант, увидев Татьяну Навку.

Комплект обладал важным трендовым элементом – расшит пайетками. Эта ткань, по мнению стилиста Александра Рогова, является главным хитом сезона.

В настоящий момент тренд на пайетки поддержали многочисленные звезды, вроде Марины Юдашкиной и Юлии Барановской. И их, к слову, теперь носят далеко не только по торжественному случаю. Со свитером или жакетом в мерцающем наряде вполне можно появиться на работе или неформальной встрече с друзьями.

Отметим, что пижамный костюм также выбрала ранее для светской тусовки и Инна Михайлова, которая встретила в нем именитых гостей в своем роскошном доме.

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