Государственный Кремлевский дворец требует почти два миллиона с продюсерского центра Лепса

Вслед за разводом с женой у певца Григория Лепса случилась еще одна неприятная история. На его продюсерский центр якобы подал в суд Государственный Кремлевский дворец.

Год назад — в декабре 2020-го — Лепс и компания взялись организовать на обозначенной площадке концерт Юрия Антонова. Из-за пандемии выступление пришлось перенести на май, а затем продюсеры по каким-то причинам и вовсе сменили место проведения на «Крокус Сити Холл».

В Кремлевском дворце такой ход не одобрили. Как пишет Telegram-канал Mash, организация решила возместить свои убытки из-за сорванных договоренностей и обратилась в суд. ГКД стребует с продюсерского центра Лепса один миллион 950 тысяч рублей.

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