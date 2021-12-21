«Отреагировал по-мужски»: Сергей Лазарев поддержал бывшего мужа Ольги Бузовой в конфликте с теледивой

Ольга Бузова впервые за долгое время пересеклась на одной территории с бывшим мужем, экс-футболистом Дмитрием Тарасовым.

Тот недавно тоже запел и в связи с этим оказался в числе приглашенных на одно светское мероприятие с бывшей женой.

Ольга Бузова не сдержалась и позлословила на эту тему. Прямо со сцены теледива заявила, что Дмитрий Тарасов, очевидно, кусает локти, видя, какую женщину он упустил.

Когда настала очередь подняться на сцену Дмитрию Тарасову, он тут же дал ответ бывшей супруге.

«Я желаю Оле счастья, желаю найти такую же любовь, которую нашел я. Люблю своих жену и детей. Спасибо тебе за все, моя любимая!» — сказал Дмитрий Тарасов.

Видео, запечатлевшим обмен колкостями бывшими супругами, в своем микроблоге поделился певец Сергей Лазарев. Он счел ответ Дмитрия Тарасова достойным, поддержав экс-футболиста.

«Не знаю всего конфликта. Но считаю, отреагировал по-мужски!» — написал Сергей Лазарев.

Стоит добавить, что после этой вечеринки в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко начались проблемы. Жена, которую Тарасов публично поблагодарил за все, отписалась от него в Instagram.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.