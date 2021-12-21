Звезда сериала «Татьянин день» Артем Артемьев в пятый раз стал отцом

Актер Артем Артемьев, который запомнился поклонникам по своей роли в сериале «Татьянин день», ведет непубличный образ жизни.

Артист предпочитает не рассказывать о том, что происходит в его второй семье.

Но все же хорошими новостями Артем Артемьев решил поделиться с подписчиками. На своей странице в соцсети 48-летний актер сообщил, что вновь стал папой.

Артем Артемьев поделился снимком жены, которая держит на руках новорожденного сына. Мальчика назвали Мирославом.

«У меня родился любимый долгожданный сынуля!» — написал под фото Артем Артемьев.

Малыш стал пятым ребенком звезды сериала «Татьянин день». У Артема Артемьева есть взрослая дочка от первого брака и теперь уже четверо сыновей от второго.

Детей Артемьев не показывает поклонникам, заявляя, что рожал их не для этого.

Сейчас Артем Артемьев находится в творческом отпуске и занимается делами, не связанными с кино.

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