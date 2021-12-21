«Когда получаешь свободу, ты должен знать, что с ней делать дальше»: Лепс высказался после развода

Музыкант теперь, судя по всему, одинок.

Музыкант Григорий Лепс в Instagram высказался после развода со своей второй женой балериной Анной Шаплыковой.

«Когда получаешь свободу, ты должен знать, что с ней делать дальше». Григорий Лепс

«Какое у вас уставшее лицо», «Свобода — это высший дар», «Главное, чтобы вы сейчас, Григорий, не ударились во все тяжкие», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что 20 декабря Григорий Лепс развелся со своей женой балериной Анной Шаплыковой. Причем пару развели буквально за день. Никакой дележки имущества в этой семье, судя по всему, не будет. Заявление о разводе было направлено в мировой суд, а не в районный.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!