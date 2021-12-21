Настоящий стиль: Брежнева в черном костюме и мерцающих ботильонах повеселилась с друзьями

Вера Брежнева является популярной певицей. Она не скрывает, что любит проводить время на сцене. В этом году артистка не только выпустила новые песни, но и перепела на новый лад хит «Не надо».

А так как в декабре проходит много съемок и концертов, она почти каждый вечер выступает. Недавно жена Константина Меладзе отметилась на гала-вечере в Киеве, где предстала в балаклаве со стразами.

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Стоит отметить, что Вера всегда отличалась особенным чувством стиля. Она предпочитает выглядеть женственно и сдержанно. Накануне певица смогла развеяться. Она сыграла в мафию с друзьями, а потом устроила вечеринку. Артистка покрасовалась в черном брючном костюме со струящимися брюками и мерцающих ботильонах. Брежнева стала танцевать вместе с подругами.

«А теперь отмечаем», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что она очень стройная. Другие признались, что восхищаются ее красотой и обаянием.

«Как обувь меняет образ», «Вера, вы красотка», «Вот это класс!», «Умеете удивлять!», «Вера играет в мафию! Ого», «Какие стройные ножки», «Наряд просто бомба», «Как блестят ваши ботильоны! Теперь я хочу такие», «Как вы круто выглядите», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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