Торт с фейерверком и танцы под джаз: как Боярская отметила день рождения в Санкт-Петербурге

Знаменитой актрисе Елизавете Боярской накануне исполнилось 36 лет. Этот возраст звезда встретила в прекрасном настроении. В ночь перед своим днем рождения она засветилась на Мойке, танцующей прямо на улице под собственное пение.

Людей в этот момент на улице не было, кроме подруги рядом, она и выложила эти кадры в Сеть.

Несмотря на то что 36 лет — дата не круглая, Елизавета Боярская отметила день рождения довольно шумно, в компании большого количества друзей.

Актриса организовала застолье в одном из банкетных залов в Санкт-Петербурге с приглашенным джазовым ансамблем, под пение которого гости с удовольствием кружили в танце.

Не обошлось и без классики жанра — торжественного выноса торта с фейерверком. Знаменитость с радостью задула свечи на десерте.

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