Стиль в простоте: Климова в модном пуховике-дутике кофейного цвета вышла на прогулку в Кисловодске

Екатерина Климова давно дружит со своей коллегой Татьяной Лютаевой. И хотя их разделяет более чем 10-летняя разница в возрасте, они много времени проводят вместе — ходят друг к другу в гости, появляются на пару в кафе. И в короткий отпуск в Кисловодск актрисы тоже отправились вдвоем.

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На курорте артистки не только наслаждались процедурами с целительной минеральной водой, но и занимались активным отдыхом. В частности, скандинавской ходьбой.

Татьяна Лютаева и Екатерина Климова облачались в теплые куртки, комфортные шапочки и обувь и гуляли по красивым местечкам Кавказа.

Экс-жена Гелы Месхи при этом выбрала одну из самых актуальных моделей пуховиков — безрукавный с шалевым воротником оттенка кофе. Им она утеплялась поверх обычной тонкой куртки.

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