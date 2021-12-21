В бодике и пинетках: Костенко покрасовалась с подросшим сыном Тарасова на руках у елки

Футболист накануне встретил Ольгу Бузову на премии. После колких слов телеведущей новая жена Дмитрия Тарасова решила показать, что у них в семье царит идиллия.

Дмитрий Тарасов является футболистом. Однако многие его знают не только благодаря игре на поле, но и личной жизни. Спортсмен был в браке с Ольгой Бузовой. Именно после развода с ним телеведущая стала активно строить карьеру певицы.

Если Ольга так и не обрела новое счастье, то Дмитрий уже спустя год женился на Анастасии Костенко. Она подарила ему троих детей — Милану, Еву и Алексея, который родился в этом году.

Впервые за пять лет Тарасов встретил бывшую жену. 20 декабря они столкнулись на премии, где обменялись колкостями. Телеведущая открыто заявила, что он потерял свое счастье, так как она теперь успешная и влиятельная.

Костенко на следующий день поделилась трогательным видео. Она снялась с маленьким сыном на руках, который был облачен в бодик и пинетки. Модель кружилась у нарядной елки.

«Алексей с др.-греч. ἀλέξω — „защищать“, „отражать“, „предотвращать“. И этим все сказано. Хотя нет, забыли добавить, что я его обожаю», — написала она.

Поклонники посчитали, что Анастасия таким образом намекнула, что подарила футболисту то, что Ольга так и не дала — наследников. «Дети — это счастье», «Какие хорошенькие», «Как нежно», «Столько нежности в вас», «Очень трогательные кадры», «Вы прекрасная мама», «Дмитрий зря вчера там был», «На папу похож?» — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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