«Нет тихих посиделок, обычной бытовой жизни, шуточек Ивана»: в Сети раскритиковали «Сваты-7»

Поклонники, которые увидели первые две серии, остались не в восторге.

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появился фрагмент из седьмого сезона.

«Для вас фрагмент первой серии «Сваты-7». Прямо сейчас вы можете в Интернете найти канал «1+1» и смотреть первую серию. Хотите еще фрагмент?» Поклонники

«К сожалению, «Сваты» не те. Убрали легендарную музыку и сделали короткометражку», «Правда, не те. Нет тихих посиделок, обычной бытовой жизни, шуточек Ивана Степановича. Я очень ждала седьмого сезона. Посмотрела две серии. Немного разочарована», «Огорчился я этими сериями. Чего-то не хватает. Какой-то изюминки», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что седьмые «Сваты» были досняты в Грузии минувшим летом. В России их начнут показывать с 27 декабря.

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