«От блесток и страз в глазах рябит»: Загитова в мерцающем платье цвета «электрик» устроила пляски с экс-мужем Пугачевой

Олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане на съемках проекта «Ледниковый период» порезвилась с Филиппом Киркоровым, пустившись в пляс.

Алина Загитова вместе с Алексеем Ягудиным уже второй сезон подряд ведет проект «Ледниковый период». На личной страничке в Instagram олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Игр в Пхенчхане поделилась свежими кадрами, пустившись в пляс с бывшим мужем Аллы Пугачевой. На съемках нового выпуска шоу присутствовал и поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров.

Вместе с Филиппом Бедросовичем фигуристка запрыгнула на пьедестал, устроив безудержные пляски с певцом. На съемочной площадке Алина появилась в мерцающем, усыпанном пайетками мини-платье цвета «электрик». Киркоров тоже не уступал спортсменке, примерив куртку с серебристыми переливающимися блестками.

«На пьедестале с королем российской эстрады», — отметила Алина. «Вау! Как все сверкает вокруг», «От блесток и страз в глазах рябит», «Филипп не отстает, весь сияет», «Какие пестрые и яркие!! Только перьев не хватает», «Повезло Филиппу, с чемпионкой танцует», «Во дают! Молодцы», «Чувство ритма на высоте», «Умнички! С огоньком», — пишут фолловеры.

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