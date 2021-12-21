Актрисы «Секса в большом городе» поблагодарили за смелость женщин, обвинивших Криса Нота

В прессе появились три истории о том, как «мужчина ее мечты» якобы изнасиловал случайных девушек.

21 декабря на страницах в социальных сетях Сары Джессики Паркер, Кристин Дэвис и Синтии Никсон появилось их коллективное заявление о ситуации с коллегой по сериалу Крис Нотом.

Напомним, все четверо снимались в культовом сериале «Секс в большом городе» и недавно вернулись в его продолжении «И просто так». Но в декабре на 67-летнего Нота, сыгравшего Мистера Бига, посыпались обвинения в изнасилованиях. В прессе появились свидетельства трех девушек, пожелавших скрыть свои имена, о том, что артист надругался над ними против их воли. Сам Крис эти доводы отрицает.

Коллеги-актрисы расстроились из-за этой ситуации. Но женская солидарность и поддержка движения #MeToo не дали главным звездам сериала осудить тех, кто портит имидж известному артисту.

«Мы глубоко опечалены слышать обвинения в адрес Криса Нота, — заявили актрисы. — Мы поддерживаем женщин, которые выступили и поделились своим болезненным опытом. Мы знаем, что это должно быть очень сложно, и благодарим их за это».

Добавим, что вся эта ситуация может оказаться «уткой», так как конкретных исков или заявлений в полицию на Криса Нота пока не было зафиксировано.

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