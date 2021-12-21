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«Полезла в антракте за водой»: Брухунова показала подарок от Петросяна за 140 тысяч рублей

Юморист часто балует свою молодую жену красивыми презентами.

«Полезла в антракте за водой»: Брухунова показала подарок от Петросяна за 140 тысяч рублей
Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova/?hl=ru

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в сторис Instagram во время посещения театра Наций показала подарок, который ей презентовал муж. В своей сумочке она, надо пирзнаться, обнаружила неожиданный, но очень дорогой презент.

Подарок Евгения Петросяна
Подарок Евгения Петросяна. Фото: instagram.com/bruhunova/?hl=ru

«Полезла в антракте за водой, а тут вон оно что… Подарочек мне спрятан».

Татьяна Брухунова

Как отметила Татьяна Брухунова, в ее сумочке оказалась коробка с новым IPhone 13 Pro Max небесно-голубого цвета на 512 ГБ. В магазинах эта модель сейчас стоит около 140 тысяч рублей.

Напомним, что Татьяна Брухунова и Евгений Петросян сыграли свадьбу в декабре 2019 года. В марте 2020 года у них на свет появился совместный сын Ваган.

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