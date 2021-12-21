Клава Кока в миниатюрном платье со стразами показала, что у нее в декольте, сразу нескольким ухажерам

Певица Клава Кока обожает снимать видеоролики для TikTok. Она постоянно придумывает что-то новенькое, а благодаря премьере песни «Хочешь» с Артуром Пирожковым у нее появился весомый повод выдавать свежий контент практически ежедневно.

В новом видео красотка Клава в миниатюрном платье на тонких бретельках, отделанном стразами, рассуждает о личном. Она представила, как реагируют на нее мужчины, если она в отношениях. И оказалась в самом центре повышенного внимания противоположного пола.

Несколько юношей обнимали певицу и заглядывали к ней в откровенное декольте. Красотка вроде бы и не против столь назойливого контакта, но все же показала – она в отношениях, а значит рядом с ней посторонним мужчинам не место.

Кстати, кто именно – ее самый любимый мужчина, Клава Кока рассекретила совсем недавно. Вы явно удивитесь, когда узнаете, как он выглядит.

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