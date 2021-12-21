Дарья Пынзарь в ярко-синем платье с ниспадающим на плечи декольте засветила «ложбинку греха»

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь долго искала, в чем ей отправиться на корпоративный Новый год. В итоге она отдала предпочтение ярко-синему наряду, который показала своим подписчикам в Instagram.

Это оказалось платье с ниспадающим с плеч декольте, открывающим обзор на пышный бюст красотки, или так называемую «ложбинку греха». Девушка стала снимать себя на селфи, поэтому все прелести предстали пред взором зрителей крупным планом.

Накануне другая звезда «Дома-2», беременная Алена Рапунцель, тоже выбирала, в каком платье ей пойти на съемки. И выбрала одеяние, про которое рассказывал признанный эксперт моды Александр Васильев.

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