«Артист свободен сам по себе»: Григорий Лепс прокомментировал свой развод с Анной Шаплыковой

Как отметил музыкант, это чистая правда, что он теперь один.

Музыкант Григорий Лепс после своего ежегодного праздничного концерта прокомментировал развод с женой балериной Анной Шаплыковой.

Как отметил певец, это не слухи, а чистая правда, что он развелся с Анной Шаплыковой. Сейчас, как он выразился, у него «хорошее семейное положение».

«Статус «свободен» у меня был всегда и в семейном положении, и без семейного положения. Я — артист, а артист свободен сам по себе». Григорий Лепс

По словам Григория Лепса, Новый год он встретит с семьей. Потом съездит на работу. Затем у него будет небольшой перерыв, и он снова отправится домой к родным, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Григорий Лепс после двадцати лет брака развелся со своей женой балериной Анной Шаплыковой. У пары трое общих детей.

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