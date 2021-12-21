Еще немного – и треснет по швам: Бузова показала, как с пакетом на голове едва втискивается в узкое платье

Располневшая певица пока еще влезает в тесные наряды.

Певица и телеведущая Ольга Бузова за лето и осень этого года успела сильно поправиться. Девушка увлеклась белорусскими драниками и колбасой на съемках в Минске, не смогла отказаться от горячих бутербродов по ночам, и результат не заставил себя ждать.

То и дело появляются кадры папарацци, где звезда предстает с грузным животиком или вторым подбородком, которые в своем Instagram она тщательно ретуширует.

В прежние размеры нарядов Бузова тоже влезает с трудом. У себя в Telegram певица хотела показать, как при помощи пакета старается избегать недоразумений во время переодеваний, но получился совсем другой эффект.

Тесное платье ей надевали несколько человек. Оно едва налезло на новые формы певицы, казалось, что еще немного – и точно разойдется по швам. Но зато пакетик на голове помог Ольге не запачкать косметикой белоснежную ткань наряда.

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