Лямка сползла: Рудова в черном платье-комбинации сверкнула обнаженной грудью

Бюстгальтер под такой наряд модницы обычно не надевают.

Актриса Наталья Рудова показала в своем Instagram закулисье съемочного процесса. Красотка примерила яркий и неожиданный образ роковой брюнетки с каре, чем напомнила многим Монику Белуччи.

На Рудовой было черное платье-комбинация на тоненьких лямочках. Судя по тому, как топорщилось декольте наряда, оно постройневшей актрисе было явно не по размеру. Неудивительно, что одна лямка вскоре просто сползла с плеча, приоткрыв красоту обнаженной груди.

Под платьем такого фасона модницы часто не носят бюстгальтер, и Наталья Рудова тоже отказалась от белья – оно только все испортит. Поэтому прикрыть прелести в случае явного конфуза ей можно было бы лишь ладошкой.

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