Утопает в иллюминации: Рудковская похвасталась, как теперь выглядит ее украшенный особняк на Рублевке

Новогодняя сказка пришла во двор к продюсеру и ее семье.

Знаменитости вовсю украшают свои жилища к Новому году и ставят елочки. Не забывают звезды и про фасады домов, дворы, а растущие хвойные деревья преображают точно так же, как установленные дома.

Светская львица, продюсер Яна Рудковская не из тех, кто игнорирует традиции. Она тоже преобразила свое окружающее пространство не только внутри, но и снаружи. Как теперь выглядит ее особняк и сады вокруг него, она запечатлела на видео.

Дом на Рублевке буквально утопает в иллюминации. Огоньки синего цвета висят на фасаде дома, а вот дворе установлены фигурки из мерцающих лампочек. Сказка пришла в гости и к Яне Рудковской.

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