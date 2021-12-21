Жили в школе, мылись в раздевалке: Семенович рассказала о бурной молодости

Певица Анна Семенович смогла построить яркую сольную карьеру и доказать, что после поп-группы у одиночек есть все шансы выбиться в топ. Она была солисткой трио «Блестящие» в 2003 – 2007 годы и оказалась частью так называемого золотого состава наряду с Жанной Фриске и Ольгой Орловой.

За творчеством Семенович следят миллионы фолловеров в Instagram им очень хочется узнать свою любимицу ближе, поэтому они постоянно задают вопросы артистке. И она периодически на них отвечает. На этот раз ее спросили, приходилось ли ей жить в гостиницах с неудобствами.

«Во время первых гастролей с девочками мы жили в школе и купались в раздевалке!», — вспомнила бурную молодость артистка.

Что это был за город, какая школа и чем в итоге все закончилось, Анна не уточнила. Сама Семенович любит, к слову, вспоминать былое и частенько рассказывает, какие приключения у нее случались на гастролях.

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