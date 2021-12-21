Прямо на сцене: Наташа Королева в кожаном многоярусном макси показала, что у нее под юбкой

Звезда пришла на вечеринку в тотальном черном.

Исполнительница хитов «Желтые тюльпаны» и «Синие лебеди» Наташа Королева стала одним из лауреатов премии Fashion TV, которая вручалась накануне. На церемонию звезда пришла в тотальном черном, но не без сюрпризов.

Королева вышла на сцену в черной водолазке и кожаной макси-юбке с множеством ярусов-оборок. Артистка, произнося речь, показала, что под юбкой у нее – яркий акцент в виде алых колготок, которые привлекли внимание к ее стройным ногам.

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Наташу Королеву признали символом поколения, выросшего на ее «Желтых тюльпанах». Сама артистка пошутила, что ее еще рано записывать в символы.

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