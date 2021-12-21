И в 50 хороша! Орбакайте в боди по фигуре и мерцающем пальто в горох блеснула на красной дорожке

Певица выбрала смелый образ для рождественского концерта «Любимое на русском». Она восхитила поклонников фигурой.

Кристина Орбакайте всегда могла похвастаться хрупким телосложением. Примечательно, что певица мама троих детей. Ее старшему сыну Никите Преснякову 30 лет, также у нее есть 23-летний сын Дени Байсаров и подрастающая дочка Клавдия Земцова.

В последнее время артистка регулярно гастролирует или появляется на светских раутах. На одном из них ее сопровождал возмужавший наследник Дени.

Отметим, что 20 декабря Орбакайте за один вечер появилась на двух мероприятиях. Сначала она получила награду на премии FashionTV, как икона стиля. Там певица щегольнула в кожаных мини-шортах.

А вот потом она предстала на рождественском концерте «Любимое на русском». На красной дорожке артистка появилась в черном боди по фигуре и сверкающем пальто в горох. Ботильоны на шпильке дополнили ее образ.

Кристина лишила поклонников дара речи. Многие с трудом поверили, что в 50 лет можно иметь такую стройную фигуру. А другие оценили ее модный аутфит.

«Ну что за красотка», «Как похожа на маму», «И это мама троих детей», «Пальто в стиле Примадонны», «Какая вы роскошная», «Кристина, вот это образ! Вау», «Какая вы сногсшибательная», — прокомментировали кадры пользователи Сети. К слову, на этом мероприятии выступила и певица Валерия, выбравшая блестящий костюм.

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