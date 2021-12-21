Вот это поворот: Наталья Рудова преобразилась в брюнетку

Актриса много лет была блондинкой, но сейчас предстала в неожиданном образе с каре.

Звезда сериалов «Татьянин день» и «Универ. Новая общага» Наталья Рудова у себя в микроблоге редко показывает закулисье съемочного процесса. Но иногда делает исключения. Тем более когда происходит столь радикальное перевоплощение.

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Актриса предстала перед фолловерами в кардинально новом образе. Из блондинки с длинными волосами красотка перевоплотилась в брюнетку с каре и челкой. «Скоро вас ждет кое-что очень интересное», — подписала кадры звезда.

Видео со съемок Рудова разместила в Instagram. И подписчики поспешили оценить преображение:

«О Боже, я чуть со стула не упала… этой красавице идет все», «Красива блондинкой, прекрасна брюнеткой! Ждем новые роли,новые фильмы,сериалы», «Наташ тебе очень хорошо брюнеткой», «Роковая», «Блонд лучше», «Перевоплощение это всегда красиво и интересно», «Неееееет! Где ваши красивые светлые волосы?», — пишут в комментариях.

Многие подумали, что Наталья отстригла свои локоны и перекрасилась. Но это оказался парик, а процесс перевоплощения красотка показала в stories.

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