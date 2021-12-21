Клава Кока в топе со стройнящими полосками и кожаных велосипедках показала точеную фигуру

Певица тщательно выбирает наряды, в которых выходит на сцену.

Звезда поп-сцены Клава Кока, настоящее имя которой Клавдия Высокова, под Новый год едва успевает перевести дух. Эфиры, концерты, корпоративы и выезды – все это сменяет одно за другим с бешеной скоростью.

Накануне Клава приняла участие в записи концерта на «России 1». Певица появилась на сцене в обтягивающем топе с полосками по диагонали, которые всегда стройнят, и кожаных велосипедках, подчеркнувших точеную фигуру звезды. Завершили образ высокие перчатки и ботинки на массивной подошве.

При этом красотка мечтает просто поспать, но работа не ждет. Поэтому собирая волю в кулак, она снова и снова поднимается на сцену.

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