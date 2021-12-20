«Роскошная! Ноги — Голливуд!»: Орбакайте в кожаных мини-шортах и на шпильках щегольнула на премии

Певица выбрала смелый монохромный образ для выхода в свет. Ведущие премии FashionTV одарили ее комплиментами.

Кристина Орбакайте является популярной певицей. Также с малых лет она снимается в кино. Дочка Аллы Пугачевой привыкла к тому, что на нее обращено внимание. Она в этом году отпраздновала 50-летие.

Артистка каждый раз демонстрирует на публике яркие образы. Она восхищает своим чувством стиля даже Примадонну, которая ее хвалила. А так как в декабре проходит много мероприятий, почти каждый вечер артистка выходит в свет.

На днях Орбакайте отметилась на публике с сыном Дени. Наследник часто поддерживает маму на мероприятиях. А 20 декабря артистка посетила премию FashionTV, где оказалось много звезд: Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Николай Басков и другие известные персоны.

Для такого случая Кристина облачилась в атласную блузку и кожаные мини-шорты. Колготки и туфли на каблуке завершили ее монохромный лук.

Певицу позвали на сцену, чтобы вручить награду в категории «Икона стиля». Она привлекла к себе много внимания благодаря наряду.

«Роскошная! Ноги — Голливуд!» — восхитилась одна из ведущих. «Она просто Голливуд!» — заметил мужчина. «Она круче, чем Голливуд!» — сказала вторая ведущая.

Публика одарила артистку овациями. Многие также одарили ее комплиментами. За любовался Орбакайте даже Лазарев, который сидел с ней рядом. Поклонники стали обсуждать лук 50-летней звезды.

«Потрясающая», «Такие ноги грех прятать», «Ну вы бесподобны», «Кажется ваши ноги бесконечные», «Ну просто дива», «Ножки роскошные», «Очень молодо выглядите», «Тут шорты — идеальный вариант», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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