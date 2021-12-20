«За все спасибо, добрый друг!»: Климова попрощалась с Малюковым, показав трогательное фото с ним

В 72 года 19 декабря умер известный режиссер Андрей Малюков. Широкому кругу зрителей он известен по фильму «Мы из будущего».
Народный артист в последние годы много болел и не смог перенести последствий коронавируса, сообщила его двоюродная сестра Наталья Бондарчук.
Актриса Екатерина Климова опубликовала в личном блоге редкое фото с режиссером Андреем Малюковым.
«За все спасибо, добрый друг!» — подписала она кадр.
На фотографии она запечатлелась рядом с безвременно ушедшим кинодеятелем, который смотрит в кадр счастливыми добрыми глазами.
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