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«За все спасибо, добрый друг!»: Климова попрощалась с Малюковым, показав трогательное фото с ним

Режиссер Андрей Малюков умер на 73 году жизни от последствий коронавируса.

«За все спасибо, добрый друг!»: Климова попрощалась с Малюковым, показав трогательное фото с ним
Екатерина Климова. Фото: Globallookpress.com

В 72 года 19 декабря умер известный режиссер Андрей Малюков. Широкому кругу зрителей он известен по фильму «Мы из будущего».

Народный артист в последние годы много болел и не смог перенести последствий коронавируса, сообщила его двоюродная сестра Наталья Бондарчук.

Актриса Екатерина Климова опубликовала в личном блоге редкое фото с режиссером Андреем Малюковым.

Екатерина Климова и Андрей Малюков. Фото: instagram.com/klimovagram/

«За все спасибо, добрый друг!» — подписала она кадр.

На фотографии она запечатлелась рядом с безвременно ушедшим кинодеятелем, который смотрит в кадр счастливыми добрыми глазами.

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