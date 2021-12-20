На ТВ с 27 декабря: герои сериала «Сваты-7» устроят переполох в Грузии и Белоруссии

Супруги Будько и Ковалевы-Берковичи вновь не дадут скучать российскому зрителю.

С 27 декабря в 21:20 на телеканале «Россия» будут показывать новый сезон всенародно любимого сериала «Сваты».

Cупруги Будько (Федор Добронравов и Татьяна Кравченко) и Ковалевы-Берковичи (Людмила Артемьева и Александр Феклистов) вновь окажутся в водовороте семейных страстей.

Любимая внучка Женя (Анна Кошмал) в новых сериях соберется замуж, а неугомонные бабушки и дедушки постараются помочь ей сделать правильный выбор.

Сваты не дадут скучать ни себе, ни окружающим: отдых в Белоруссии выльется в скандал международного уровня, безобидная поездка в Грузию обернется чередой невероятных событий, и даже путешествие в XIX век — семейными неурядицами.

В седьмом сезоне «Сватов» появятся новые персонажи в исполнении Виктора Добронравова, Вахтанга Кикабидзе, Михаила Трухина, Джемала Тетруашвили и Ольги Медынич.

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