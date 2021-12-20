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«Мне сказали, что ребенок умер»: Алена Кравец встретилась с 21-летним сыном

Михаил рос в приемной семье и скитался по приютам. Проверка на детекторе лжи показала, что родство парня со светской львицей не исключено.

«Мне сказали, что ребенок умер»: Алена Кравец встретилась с 21-летним сыном
Алена Кравец. Фото: instagram.com/kravetsalena/

Алена Кравец — известная светская львица. Она не скрывает, что у нее в жизни порой происходят громкие истории. Не раз она публично ругалась с Даной Борисовой. Также блондинка не раз оказывалась в студии передачи «На самом деле», где выясняла отношения с мужем-бизнесменом Русланом. Девушка живет в роскошном особняке своего избранника. У них подрастает дочка Даниелла, которой уже 14 лет.

На этот раз уже сама Кравец оказалась на детекторе лжи. В прошлом году появился предполагаемый внебрачный сын светской львицы. Но тогда мошенника разоблачил простой ДНК-тест.

Теперь она встретилась уже с парнем по имени Михаил, который рос в приемной семье и скитался по приютам. В студии появилась женщина, которая скрыла свое лицо за маской. Акушерка по имени Галина рассказала о тайных родах знаменитой блондинки.

По ее словам, Алена забеременела, когда была очень юной. Она не хотела рожать, поэтому пробовала спровоцировать выкидыш. Акушерка отметила, что в больницу ее привезли с кровотечением. Она сделала акцент на том, что девушка была очень худая. В итоге малыш появился на свет раньше срока. Акушерка заверила, что мальчик выжил, а не умер, как ранее заявляла светская львица.

Галина скрывает свою личность. Фото: кадр из передачи «На самом деле»

«Это не так, ведь именно я принимала роды. Алену привезли в больницу с кровотечением. Она была очень худой, носила утягивающий корсет — это все убивает ребенка… Алена объяснила, что не хочет рожать, мол, ошибка молодости. Она пыталась убить малыша. Ее муж Руслан заплатил мне и потребовал, чтобы фамилия Алены нигде не фигурировала, как будто она и не лежала в клинике», — вспомнила Галина.

По ее словам, пациентка написала отказ от ребенка. Детектор лжи показал, что она говорит правду. Кравец продолжила все отрицать. Она заверила, что ребенок умер.

Предполагаемый сын Михаил. Фото: кадр из передачи «На самом деле»

«Мне сказали, что малыш умер. В корсете я и до сих пор хожу», — заявила Кравец.

Она встретилась с 21-летним Михаилом, который является ее сыном, со слов акушерки. Все озвученные в студии факты также указывают на это. Алене осталось сделать ДНК-тест на материнство, чтобы узнать правду.

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Алена Кравецбеременность и родыЗвездные детизвездные семьиТок-шоу "На самом деле"