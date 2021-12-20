«Ну что, вам страшно?»: Лолита продемонстрировала новый имидж

Лолита Милявская продемонстрировала новый имидж. 58-летняя исполнительница покрасила волосы в синий цвет и сделала яркий макияж.

«Ну что, вам страшно? Ну что, подумаете, что я совсем с ума сошла? Да, почти сошла с ума благодаря Насте Ивлеевой… И кстати, если надоели вам новогодние огоньки, на которые вы бесконечно жалуетесь в соцсетях, Настя придумала классную альтернативу», — рассказала певица в своем Instagram.

Лолита Милявская приняла участие во второй части новогоднего шоу Анастасии Ивлеевой «Поездатый Новый год». Первая часть вышла в 2019 году. Тогда в нем приняли участие Алла Пугачева, Максим Галкин, Игорь Николаев, Александр Ревва и другие отечественные звезды.

«Поездатый Новый Год» в авторской и продюсерской версии Насти Ивлеевой, будет «на районе» «Ютуба» совсем скоро. Как же меня потрясает эта девочка! Говорю это не первый раз. Хоть сейчас мороз и сниматься сложновато, но Настина энергия окормляет всю большую съемочную группу!» — поддерживает проект блогерши Лолита.

Анастасия Ивлеева также в ответ выразила восхищение певицей.

«Люблю тебя, Лола-пожар! Гений!» — написала в комментариях блогерша.

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