Появился полный трейлер эпизода к 20-летию «Гарри Поттера»

Актеры из популярной серии фильмов про мальчика, который выжил, вернутся в Хогвартс.

HBO показал полный трейлер эпизода «Гарри Поттер: возвращение в Хогвартс». Новогодний эпизод приурочен к 20-летию первой части фильма о юном волшебнике.

В двухминутном ролике показана встреча актеров в декорациях главного зала в школе чародейства и волшебства. В отличие от предыдущего тизера, здесь можно увидеть больше актеров саги о волшебниках.

Знаменитая троица — Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер), Руперт Гринт (Рон Уизли) и Эмма Уотсон (Гармиона Грейнджер) — встретилась обсудить все, что случилось с ними за эти 20 лет. Хелена Бонем Картер (Беллатриса Лестрейндж) вспоминает самые яркие моменты со съемок, а Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс) вновь танцует на святочном балу.

После выхода праздничного шоу на западном HBO Max, его можно будет посмотреть на русском языке. В «Амедиатеке» спецвыпуск появится 1 января 2022 года под названием «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс». В тот же день на сервисе появятся все вышедшие фильмы из серий «Гарри Поттер» и «Фантастические твари».

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