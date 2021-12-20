«Невероятно! С Лидой одно лицо!»: как выглядит младшая дочь Глюкозы, которую певица не светит на публике

35-летняя певица Глюкоза хоть и ведет активно личный блог, системно публикуя в нем свои снимки и видео, нечасто светит в нем свою семью.

Старшую дочь артистки Лиду публика недавно хорошо узнала благодаря шоу на «России 1» «Дуэты», где Глюкоза спела вместе с ней. А вот младшая наследница Глюкозы Вера для многих оставалась загадкой.

Однако в преддверии Нового года звезда решила представить ее публике. Знаменитость устроила с дочкой веселые танцы у елочки и обнародовала видео в Instagram. Многие фолловеры были удивлены, насколько дочки Глюкозы похожи друг на друга.

«Невероятно! С Лидой одно лицо!», «Я подумала, что это Лида! Какая большая девочка!», «Наташа, у вас дочери словно двойняшки, вот только не понятно, как у такой женственной мамы такие пацанки выросли. Но все равно симпатичные, харизма есть», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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