В модном оттенке: Михалкова предстала на променаде в пуховике-дутике с трикотажным верхом

Юлия Михалкова любит серые вещи и часто включает их в гардероб.

В этом году Институт цвета Pantone серый и желтый оттенки назвал самыми модными. Юлия Михалкова частенько подбирает себе наряды именно в сером тоне, на сей раз она отметилась на променаде в трендовом пуховике-дутике Prada с трикотажным верхом и укороченной длины.

Куртки дудун длины мини в текущем сезоне приветствуются, рассказывала ранее Эвелина Хромченко. Однако ведущая «Модного приговора» подчеркивала, что все-таки главный тренд — это быть здоровым.

Поэтому стилист советовала укороченные пуховики исключительно тем дамам, у кого есть авто и которым не нужно подолгу стоять на остановках или идти пешком. Им лучше приобрести другой актуальный пуховик — утрированного размера в стиле «одеяло для слона».

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