Вот так обнажилась! Новая пассия Тимати поразила публику животом «как у мужика» и «пещерой меж ног»

Никому не известная украинская экс-гимнастка Саша Дони недавно приобрела популярность в Сети. Блондинка стала встречаться с российским рэпером Тимати и сейчас уже перебралась в Москву.

Ее блог в Instagram ежедневно пополняется новыми подписчиками, которые хоть и любят обсудить внешность стройной блондинки, далеко не всегда по-доброму высказываются о Саше.

Стоит отметить, что и новая пассия Тимати подливает масла в огонь, активно демонстрируя свои возможности — дорогие тачки, наряды и путешествия. А еще Саша Дони обожает блеснуть своим телом на публику.

Ее последний пост, где она выставила фото в ярком купальнике оранжевого цвета, тоже немало раззадорил пользователей Сети. Каких только эпитетов они не написали!

«Живот перекаченный, как мужика!», «Боже, это кому-то может нравиться? Вот такая пещера меж ног?», «Ходячий циркуль» — вот лишь несколько комментариев в адрес Саши.

Впрочем, немало и тех, кто в восторге от внешности Дони. «Такая красивая!», «Нереальная!», «Просто Барби», Фигура — огонь», — написали они.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.