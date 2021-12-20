«Приятные моменты»: Александр Жулин нежно обнял за плечи бывшую жену Татьяну Навку

Бывший муж прославленной фигуристки Татьяны Навки, тренер Александр Жулин побывал на съемках проекта Первого канала «Ледниковый период».

Здесь он встретился с экс-супругой Татьяной Навкой, поскольку та является постоянным членом судейской коллегии популярного ледового проекта.

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Бывшие муж и жена сумели сохранить дружеские отношения после развода. Александр Жулин поделился в микроблоге снимком, на котором предстал в компании Татьяны Навки и Филиппа Киркорова.

Бывшую жену Александр Жулин нежно приобнял за плечико.

«Приятные моменты», — подписал спортсмен фото.

Все трое в кадре улыбаются и излучают позитив.

«Когда узнала, что вы расстались, как и вся страна, переживала. Очень сильно, что вы сохранили трогательно искренние отношения наперекор всему. Счастья вам и добра!», «И очень хорошо, что сумели выстроить новые отношения, это дорогого стоит», «Как же прекрасна Татьяна! Здорово, что вы, Александр, сохранили такие отношения. Ваша дочь будет всегда благодарна своим родителям!», «Как хорошо, что остались добрыми друзьями. Это тоже работа над собой», — высказались подписчики Александра Жулина.

Напомним, его брак с Татьяной Навкой продлился 14 лет. У пары есть взрослая дочь Александра.

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