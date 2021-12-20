«Сразу выделяет из толпы!»: Хромченко назвала брючный костюм – хит этого сезона

Эвелина Хромченко заметила, что такие комплекты — практически всегда выигрышный вариант для женщины.

Эвелина Хромченко в эфире программы Первого канала «Модный приговор» посоветовала присмотреться женщинам к белым брючным костюмам. Эти комплекты — хит сезона.

Они прекрасно освежают внешний вид, молодят, создают торжественный образ. Кроме того, показывают, что их хозяйки знают толк в моде.

«Если хочешь сделать женщине комплимент в области гардероба, преподнеси ей возможность примерить брючный костюм. Белый костюм — это двойной ход конем, потому что белый цвет сразу же выделяет вас из толпы! В белом цвете вы сразу на пьедестале! Белый цвет в моде и тотально белые брючные костюмы — это особенный серьезный тренд!» — прокомментировала Эвелина Хромченко.

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