Маленькая леди в лимонном: Мария Круглыхина показала младшую дочку Дашу, которой исполнилось полгода

Экс-участница «Дома-2» Мария Круглыхина одна растит троих детей от двух браков.

Бывшая участница реалити-шоу Маша Круглыхина после расставания с мужем Михаилом одна растит троих детей – сына Илью и дочек Лизу и Дашу.

Накануне младшей наследнице Марии Круглыхиной исполнилось полгода, девочка появилась на свет минувшим летом.

Маша Круглыхина поделилась в микроблоге новым снимком дочери, рассказав, что та растет очень улыбчивым ребенком.

«Ну что, вот и 6 месяцев Дашульке сегодня. Целых полгода любимой кнопочке нашей. Солнечная такая, улыбашка щедрая. Столько счастья она нам собой приносит. И так каждый божий день. Как будто вчера родилась, как будто всегда была!» — написала Мария Круглыхина под снимком дочки.

Для фото она нарядила Дашеньку в красивое платье лимонного цвета, голову малышки украшает цветок, сделанный их ткани того же оттенка.

Подписчики Маши Круглыхиной в один голос заявили, что ее наследница – само очарование и настоящая маленькая леди.

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