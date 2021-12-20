Маленькая леди в лимонном: Мария Круглыхина показала младшую дочку Дашу, которой исполнилось полгода

Бывшая участница реалити-шоу Маша Круглыхина после расставания с мужем Михаилом одна растит троих детей – сына Илью и дочек Лизу и Дашу.
Накануне младшей наследнице Марии Круглыхиной исполнилось полгода, девочка появилась на свет минувшим летом.
Маша Круглыхина поделилась в микроблоге новым снимком дочери, рассказав, что та растет очень улыбчивым ребенком.
«Ну что, вот и 6 месяцев Дашульке сегодня. Целых полгода любимой кнопочке нашей. Солнечная такая, улыбашка щедрая. Столько счастья она нам собой приносит. И так каждый божий день. Как будто вчера родилась, как будто всегда была!» — написала Мария Круглыхина под снимком дочки.
Для фото она нарядила Дашеньку в красивое платье лимонного цвета, голову малышки украшает цветок, сделанный их ткани того же оттенка.
Подписчики Маши Круглыхиной в один голос заявили, что ее наследница – само очарование и настоящая маленькая леди.
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