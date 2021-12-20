Секси-мамочка: Хилькевич пришла на день рождения дочки в платье-корсете и ботфортах, как у героини фильма «Красотка»

35-летняя Анна Хилькевич устроила для своей старшей дочки Арианны тематическую вечеринку в стиле героев книги о Гарри Поттере. Так звезда решила отметить шестилетие наследницы.

«Честно сказать, будь я на ее месте, я бы просто с ума сошла от счастья. Когда вышла самая первая книга о Гарри Поттере, мне было 11. И каждая новая часть потом была просто самым желаемым подарком на Новый год и поводом для ссор с мамой. Потому что я их читала просто запоем!» — написала в личном блоге Анна Хилькевич.

На вечеринку к дочке артистка пришла в неожиданно сексуальном наряде, облачившись в платье-корсет ультракороткой длины и ботфорты в духе главной героини американского фильма «Красотка».

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