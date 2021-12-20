«Возможности позволяют не бегать, не зависеть»: получает ли Бородина «содержание» на детей от Омарова и Будагова

Ведущая проекта «Дом-2» призналась, что не выпрашивает у экс-мужей деньги на своих детей. Но те стараются в меру помогать.

Ксения Бородина провела мини-викторину в Storeis микроблога, ответив на самые волнующие вопросы поклонников. Так, к примеру, подписчики ведущей проекта «Дом-2» поинтересовались, на какие деньги звездная красотка растит своих детей. Оказывается, Ксюша в этом плане рассчитывает только на себя. Естественно, бывшие мужья выделяют кое-какие средства на дочерей, но Бородиной хватает даже такой минимальной поддержки.

От первого мужа бизнесмена Юрия Будагова Ксения родила дочку Марусю, а от предпринимателя Курбана Омарова — младшую дочь Теону. После развода с последним Бородина не спешит вступать в новые отношения, наслаждаясь статусом завидной холостячки.

«Вам помогают мужья материально дочкам или все только на вас?» — спросили у Ксюши. «Почти все на мне и я от этого не сильно страдаю… Мои возможности мне позволяют не бегать, не просить ничего, не зависеть. Но минимальные обязанности соблюдаются и норм», — заверила теледива, дав понять, что сама «тянет» своих дочек Марусю и Теону.

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