«Глаза б мои не видели!»: Глюкоза в трусах и расстегнутой кофте открыто показала свою щелочку

Глюкоза отлично проводит время в Калифорнии, где сейчас тепло и солнечно. Своим поклонникам она решила передать горячий привет в личном блоге, выставив фото с пляжа.

Звезда позировала в одних черных трусах и белой кофточке с расстегнутой верхней пуговицей. Она не стала приглаживать свою внешность фотошопом и открыто показала щелочку, которая образовалась на сгибе ноги.

Реакция фолловеров на снимок Глюкозы оказалась весьма разнообразной – одни осудили артистку за откровенность снимка, а другие, напротив, похвалили за смелость и красоту.

«Глаза б мои не видели! Ну сколько можно?», «Ничего, кроме трусов показать нечего на нашей эстраде!», «Наташа, вы очень красивая, с годами только лучше становитесь, восхищаюсь вами много лет, я ваша поклонница», «Фигура – огонь, но прикид очень странный», «И зачем это нам?», «Юбку потеряла?», «Вы самая красивая женщина из всех, что я видел на этой Земле», — написали пользователи Сети.

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