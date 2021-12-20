Идея Рогова на Новый год: как при помощи секси-корсета любую вещь превратить в праздничную

Даже самую простую футболку можно преобразовать в привлекательный наряд.

Александр Рогов на своем модном YouTube-проекте Rogov live сделал несколько полезных подсказок для тех, кто еще не определился с нарядом на Новый год.

Он нашел в масс-маркете подходящее платье всего за 999 рублей, подобрал к другому платью в пайетках стильные аксессуары, рекомендовал брючный костюм.

А еще — посоветовал приобрести корсет или достать из шкафа уже существующий. По словам стилиста, даже самая «задрипанная» рок-н-рольная футболка с корсетом будет смотреться суперсекси. С ними можно надеть пышную фатиновую или другую летящую юбку и смело идти сражать своим стильным видом публику на праздник.

Другой вариант — примерить корсет с джоггерами. Тоже оригинально и эротично.

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