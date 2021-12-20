«Вы шикарная!»: Ольга Картункова в костюме с леопардовым принтом зажгла на вечеринке у Яны Кошкиной

Звезда шоу «Однажды в России» Ольга Картункова призналась, что давно так не веселилась.

Популярная актриса и звезда КВН Ольга Картункова стала гостьей шумной вечеринки, которую организовала Яна Кошкина.

Праздник был тематическим, в стиле 90-х годов.

Ольга Картункова поделилась в микроблоге снимками, запечатлевшими момент вечеринки. На одном из кадров она предстала с коллегой, Денисом Дороховым. Оба одеты в соответствии со стилистикой заявленного времени.

На Ольге Картунковой брючный костюм с леопардовым принтом. Волосы на голове она собрала в хвост сбоку. Денис Дорохов облачен в костюм с черной водолазкой, поверх которой надел толстую цепь.

«Вечеринка в стиле 90-х, если она не такая, не зовите меня. Так круто было, атмосферно. Вкусно и приятно удивительно. Яна Кошкина, ты крутая, ты можешь очень удивить! Пусть хорошие люди идут с тобой рядом по жизни», — пожелала Ольга Картункова Яне Кошкиной.

«Это самый леопардовый леопард, даже леопардее настоящего», «Ольга самая лучшая, красотка, обожаю», «Как же я хочу познакомиться с этой искрометной женщиной», «Олечка, вы шикарная», — сделали комплименты Картунковой ее подписчики.

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