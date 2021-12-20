Отказалась от пуш-ап! Боярская в тонком лифе из треугольников показала эротизм, достойный восхищения

Елизавете Боярской 20 декабря исполнилось 36 лет. В ночь перед этим звезда засветилась на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге с веселыми танцами.

Актриса кружилась в актуальном пуховике, распустив волосы, под собственное пение. Знаменитость была веселой и беззаботной.

Также в день своего рождения Елизавета Боярская показала фото в stories Instagram в бикини, где она позировала с друзьями на пляже. На фото видно, что артистка не пытается казаться лучше, чем есть. Она отказалась от пуш-ап в лифе, макияжа, вытягивания губ «уточкой» и эффектных поз.

Боярская выглядела на снимке максимально просто, натурально, но при этом эротично.

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