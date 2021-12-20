«Мы начинаем искать блох!»: Диана Арбенина поскандалила с Сергеем Соседовым на «Суперстар. Возвращение»

В минувшее воскресенье, 19 декабря, НТВ показал седьмой, предфинальный выпуск шоу «Суперстар. Возвращение».

Во время него кипели нешуточные страсти. Борьба за выход в финал идет ожесточенная.

Участнику шоу Виктору Салтыкову, исполнившему хит «Поворот», досталось по полной от члена жюри, музыкального критика Сергея Соседова.

Он остался недоволен драматургией номера. И за это снизил оценку вокалисту, поставив единицу.

Подобный расклад возмутил другого члена жюри, Диану Арбенину. По ее мнению, Виктор Салтыков спел безупречно, а следовательно, оценку ему Сергей Соседов снизил незаслуженно.

«Номер развалился, стиля не получилось. Мы же номер оцениваем в целом. Ты сделал номер и отвечаешь за каждую пылинку на сцене», — обосновал свою позицию Сергей Соседов.

«Как можно из-за этого человеку ставить единицу? – возмутилась Диана Арбенина. – Это был убедительный номер. Мне кажется, мы начинаем ловить мышей, искать блох… Отлично».