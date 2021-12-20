«Какая молодая и роскошная!»: Гузеева в трендовом жакете из бархата освежила образ молодежной прической

Лариса Гузеева примерила новый молодежный образ, сделав прическу с конским хвостом и челкой-шторкой.
Звезда показала себя в новом имидже в личном блоге, выставив фото. Многие фолловеры не смогли пройти мимо такого стайла.
«Какая молодая и роскошная!», «Вам очень идут длинные волосы», «Вы похорошели», «Прическа — огонь!» — написали подписчики в комментариях микроблога звезды.
Отметим также, что Лариса Гузеева запечатлелась в модном жакете из бархата с трендовыми рукавами «три четверти».
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