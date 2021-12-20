Уикенд с семьей: Навка в ультрамодном пуховике вместе с Песковым покатала дочку на санках

Фигуристка поделилась трогательными кадрами. Она насладилась снежной погодой вместе с мужем и маленькой наследницей.

Татьяна Навка является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Несколько лет назад она открыла свою академию по фигурному катанию. Ее дочка Надежда с радостью занимается этим видом спорта, продолжая дело мамы.

И хоть Надежда только пошла в первый класс, она уже побеждала на соревнованиях и приносила домой медали. Несмотря на то что Навка готовится к премьере новой постановке «Лебединое озеро», а также ездит на съемки и видится с друзьями, свободное время она посвящает семье.

Примечательно, что предпоследние выходные в этом году для Навки стали насыщенными. 19 декабря она прогулялась вместе с мужем Дмитрием Песковым по заснеженным дорогам. Она предстала в дутом пуховике оверсайз и шапке с помпоном. Фигуристка наблюдала за тем, как муж катает дочку на санках.

Надя была в пуховом комбинезоне. Она держалась за санки, когда Песков начинал бежать. К слову, он также утеплился, надев шапку-ушанку, пуховик и алые брюки.

«Мам, в Инстаграм выстави в мой или свой!» — крикнула Надя. «Хорошо! Ой, класс!» — отметила Татьяна.

Потом девочка стала кататься с горки. Она заявила, что установила новый рекорд. Вслед за ней прокатилась с горки и Навка. Она решила повторить успех дочки.

«У мамы последний выходной в этом году! И последний прокат по горке, которую делала Надя!» — заявила фигуристка.

Поклонники были в восторге от того, как весело прошли выходные у пары. Многие отметили, что Надежда выглядела очень счастливой. К слову, Навка выбрала теплый пуховик, который в тренде в этом сезоне. Такой же ультрамодный фасон носит Ксения Собчак и другие звезды.

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